أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب

أطلق محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، فعاليات مجلس التسامح وسط المحافظة ضمن أنشطة مبادرة أجاويد 3، بحضور عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأهالي، واشتملت برامج المجلس الذي جاء مشاركة من المشايخ والنواب في المحافظة والمراكز التابعة لها على كلمة للمحافظ، أكد فيها على أن مبادرة أجاويد 3 التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير بتوجيه من أمير المنطقة رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، يأتي ليعزز أواصر المحبة والإخاء والترابط الاجتماعي والاحترام والقيم النبيلة التي توارثناها جيلا بعد جيل، وفتح نوافذ للحوار الهادف البناء الذي يقوي أواصر الاحترام والتعاون بين أفراد المجتمع بكل شرائحه، والاستفادة من جميع الخبرات والتجارب الناجحة. وتضمنت بقية الفقرات عدة كلمات وقصائد شعرية وألوان شعبية لفرقة ظهران الجنوب الشعبية وندوة بعنوان «بناءالقيم» للمدرب سعيد الوادعي.



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