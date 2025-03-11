السعودية | “الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين في مقدونيا الشمالية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, في مقدونيا الشمالية في اليوم السادس من رمضان 1446هـ، مأدبة إفطار رمضانية في العاصمة المقدونية سكوبيه، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا أحمد الحربي، ونائب مفتي مقدونيا الشمالية إرسال يعقوبي, وعدد من الشخصيات الدينية بالاتحاد الإسلامي المقدوني، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

ويستفيد من برنامج التفطير قرابة 6000 مستفيد طيلة أيام شهر رمضان المبارك في مقدونيا الشمالية.

وعبر نائب مفتي مقدونيا الشمالية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تنفيذ هذه البرامج للعام الثالث على التوالي بمقدونيا التي لها أثر بالغ في نفوس إخوانهم المسلمين بمقدونيا الشمالية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة والقيادة الرشيدة من كل مكروه، وأن يوفقها لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم، مما يعكس دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ معاني الأخوة والتكافل خلال شهر رمضان المبارك.

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