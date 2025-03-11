شكرا لمتابعة خبر عن نجاح المباحثات الأميركية الأوكرانية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتهت المباحثات الأميركية الأوكرانية التي استضافتها جدة بعد استمرارها قرابة 9 ساعات.

وصدر بيان أمريكي أوكراني أعلن فيه الجانبان قبول أوكرانيا للمقترح الأميركي لتنفيذ وقف إطلاق النار.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن أوكرانيا تسعى في خطوة جيدة نحو السلام ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن تم الاتفاق مع كييف على إبرام اتفاقية شاملة للكشف عن المعادن قريبا .

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر رفع تعليق المساعدات لأوكرانيا.

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