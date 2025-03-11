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الرياض تتزين بالعلم السعودي احتفاء بيوم العلم الوطني .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - زينت الأعلام شوارع مدينة الرياض احتفاءً بيوم العلم الوطني الذي يمتد عبر تاريخ الدولة السعودية طوال 3 قرون.

واستعرض مقطع فيديو لقناة الإخبارية تزين شوارع العاصمة اليوم الثلاثاء بالأعلام الوطنية.

وتقرر اختيار يوم 11 مارس من كل عام يوماً للعلم الوطني، لأنه التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

ويعود الشكل الحالي والنهائي للعلم الوطني إلى تاريخ 11 مارس عام 1937، حين عمل الملك عبد العزيز على تطويره بعد توحيد المملكة، وإقراره بهذا التاريخ علماً وطنياً للبلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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