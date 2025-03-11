السعودية | قطار الحرمين السريع يواصل نقله للمعتمرين عبر 1.6 مليون مقعد في موسم رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعد قطار الحرمين السريع الذي يربط بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة السكك الحديدية السعودية، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من حجاج الداخل والخارج، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية وسادس أسرع قطار على مستوى العالم، وتبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة، وهو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في سبتمبر من العام 2018م، وهو من أضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط الذي قامت المملكة بإنشائه ضمن خططها لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين ومدينة جدة.

وأعدت شركة ” سار ” وبالتنسيق مع الشركة المشغلة خطة لمواكبة الطلب الكبير المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم رمضان، وسيتم تشغيل أكثر من 3400 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد, ويُعد خط قطار الحرمين السريع خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله 449 كم واتصال فرعي بطول3.75 كم بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة.

ويحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات 3 منها طرفية وهي محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة ومحطة المدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة واثنتان وسطية هي محطة جدة الرئيسية الواقعة في حي السليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة ارصفة للقطار ما يسهم في سهولة الحركة من المحطة واليها سواء كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتسهم هذه المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطار واستخدام وسائل النقل الأخرى.

ويُشغل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًا تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال, بالإضافة إلى كافتريا و8 مقصورات للدرجة السياحية، فيبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الاعمال 113 مقعدًا في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.

ويضم كل قطار كافتريا، وشاشات ترفيهية، وخدمات مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تُقدم خدمات ضيافة خاصة بدرجة الأعمال بالإضافة إلى عربات لبيع الأطعمة في الدرجة السياحية.

وتقدم محطات قطار الحرمين خدمات متعددة منها، مركز شرطة، ومركز إطفاء مخصص ومجهز، ومركز صحي للخدمات الطارئة، ومسجد، محال تجارية، مطاعم ومقاه، وصيدلية، وصالة درجة الأعمال، ومواقف سيارات، وخدمة تأجير السيارات، وخدمة الشحن، وحجوزات التذاكر، وحجوزات فندقية، وشركات الاتصالات، وخدمات بنكية وصراف، سوبرماركت، وخدمات النقل العام (سيارات أجرة وباصات نقل ترددي إلى الحرم في مكة والمدينة)، والخدمات المساندة لنقل الأمتعة، ومناطق انتظار.

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