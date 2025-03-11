السعودية | حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن بتأمين وتسهيل وصولهم إلى المملكة خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان لعام 1446هـ عبر المنافذ البرية والبحرية، وتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص حرس الحدود على تسهيل وصول ضيوف الرحمن بمنظومة متكاملة من الخدمات تضمن راحتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة آمنة وميسرة لأداء عباداتهم بطمأنينة، وتعزيز فرق العمل في المنافذ لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لخدمة زوار الحرمين الشريفين.

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