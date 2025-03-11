السعودية | الأمم المتحدة تختار المملكة أنموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN-Water)، المملكة أنموذجًا عالميًا رائدًا في تحقيق مؤشر الإدارة المتكاملة لموارد المياه 6-5-1 ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وذلك نظير التقدم الذي تحرزه المملكة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الورشة التحضيرية لدراسة تجربة المملكة في نجاحها لتسريع تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المملكة، التي افتتحها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني في مقر الوزارة بالرياض, بحضور 40 مشاركًا من مختلف الجهات المعنية، من القطاع الحكومي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الشيباني أن هذا الاختيار يُعد إشادة دولية بالتقدم الذي أحرزته المملكة في ذلك، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 ولا سيما في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية على إعداد دراسة حالة النجاح هذه لتوثيق تجربة المملكة، ومشاركتها مع الدول الأخرى، للاستفادة من النهج السعودي في إدارة الموارد المائية، وتشجيع استمرار الجهود عالميًا لتحقيق الهدف السادس.

وأكد أن الورشة ناقشت النتائج الأولية والرسائل الرئيسة لدراسة الحالة التي تعدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية حول المملكة بما يمكن من استثمار حالات النجاح والممارسات الرصينة لإدارة المياه في المملكة والاستفادة منها عالميا بما يسرع بتحقيق المستهدف السادس والذي وبحسب المؤشر على المستوى العالمي يشهد تباطؤًا في الوصول لأهدافه بحلول 2030.

وأشار وكيل الوزارة للمياه إلى أن دراسة حالة النجاح تعتمد نهجًا شاملًا يعكس الروابط بين مختلف القطاعات، مثل البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة، مما يساعد على تحديد الفرص وتعزيز التكامل بين هذه المجالات خصوصًا في مجال خلق البيئة الممكنة لإدارة فاعلة للمياه بما في ذلك اشراك القطاع الخاص علما أنه يتم اختيار الدول المشمولة بالدراسات بناءً على البيانات التي توفرها وكالات الأمم المتحدة المختصة، ويتم إطلاق تقارير دراسات الحالة خلال الحدث السنوي الخاص بالهدف السادس ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي يُعقد في نيويورك خلال شهر يوليو من كل عام.

يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN-Water)، هي لجنة تنسيقية تابعة للأمم المتحدة، تضم (36) كيانًا أمميًا (أعضاء) و(48) منظمة دولية أخرى (شركاء)، وتعمل في مجالات المياه والصرف الصحي، وتهدف إلى ضمان استجابة منسقة وفعالة للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.

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