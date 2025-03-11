شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يُكرّم فريق أول عملية زراعة قلب بالروبوت في العالم والان نبدء بالتفاصيل

إنجاز الفريق الطبي السعودي

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مستشفى الملك فيصل التخصصي

الدمام - شريف احمد - كرّم وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، الفريق الطبي السعودي الذي أجرى أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.جاء ذلك خلال النسخة الخامسة من جائزة التميز الإعلامي 2024، التي تحتفي بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات.ويأتي التكريم تقديرًا لإنجاز الفريق الطبي السعودي بقيادة رئيس جراحة القلب، نائب المدير التنفيذي لمركز التميز للقلب، فراس خليل، الذي حقق تقدمًا نوعيًا في المجال الطبي، وأسهم في تعزيز مكانة المملكة في الابتكار الصحي، وحظي بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي، ما يعكس ريادة الكفاءات الوطنية في استخدام أحدث التقنيات الطبية.ويعد الإنجاز العالمي للتخصصي ثمرة لمبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 ما يجسد جودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة، والجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للإنسان.يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنِّف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم.كما حصل على تصنيف العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وفق تقرير براند فاينانس لعام 2024، وأُدرج ضمن أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 وفق تصنيف مجلة نيوزويك.