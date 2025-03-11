شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "كأننا في أوطاننا".. مقيمون يشيدون بأجواء رمضان في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



مشيرين إلى التنوع الكبير في الأكلات الجالية السودانية في المملكة وفي هذا السياق، تحدث نادر عثمان حسن، مقيم من السودان، عن لقاءات الجالية السودانية في المملكة، التي تقام أسبوعيًا خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز التعارف والتعاون والتواصل بين أبناء الجالية.

وأعرب عن شكره لشعب المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة والدعم المستمر للسودان، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تشهد تقديم أكلات سودانية تقليدية مثل العصيدة والقراصة والبليلة، بالإضافة إلى أطباق مشتركة مع المطبخ السعودي كالأرز والدجاج والحمص، والعصائر الطبيعية المتنوعة.

الأكلات السعودية على المائدة الرمضانية من جهته، قال عبدالعالي الزين، مقيم من المغرب، إنه يعيش في المملكة منذ عام 2012، ولم يواجه أي صعوبة في التأقلم مع الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أنه يشعر بأنه بين أهله وإخوانه.

وأضاف أنه بعد زواجه وإحضار عائلته، أصبحت المائدة الرمضانية في منزله تجمع بين الأكلات المغربية والسعودية، بل إن عائلته أتقنت طهي الأطباق السعودية. المطبخ المصري والمطبخ السعودي أما أحمد طارق، مقيم من مصر، فقد أشار إلى أن هذا هو العام الثاني الذي يقضي فيه رمضان في المملكة، لافتًا إلى جمال الأجواء الرمضانية في كلا البلدين.

وأوضح أن الاختلاف يكمن في بعض الأكلات والطقوس، حيث يشتهر المطبخ المصري بالمحاشي والمكرونة بالبشاميل والحمام والبط، بينما يتميز المطبخ السعودي بالهريس والجريش واللقيمات والشوربة. أطباق مختلفة وأذواق مختلفة بدوره، أكد حفظ الله صالح، مقيم من اليمن، أن الأجواء الرمضانية في المملكة لا تختلف كثيرًا عن اليمن، نظرًا للتقارب الكبير في العادات والتقاليد والأكلات.

وأشار إلى أن المائدة اليمنية تتضمن الشفوت والعصيدة والسلتة والفحسة، بينما تشتهر المائدة السعودية بالهريس واللقيمات والكبسة.

وقال منير حسين، مقيم من بنغلاديش، إنه استغل يوم الإجازة للاجتماع مع أصدقائه وتناول الإفطار معًا، حيث تناولوا أكلة بنغالية تقليدية خاصة بشهر رمضان، بالإضافة إلى بعض الأكلات السعودية مثل كبسة اللحم والعصائر الطبيعية. العادات الرمضانية الجميلة وأوضح الصادق بشير، مقيم من السودان، أنه يقضي عامه الثالث في المملكة، مشيدًا بالعادات الرمضانية الجميلة والتنوع الثقافي والغذائي الذي يشهده الشهر الفضيل.

وأشار إلى أنه تعرف على العديد من الأكلات السعودية الشهية مثل الهريس والمرقوق والسمبوسة، وأصبح يشارك أصدقاءه من الجاليات الأخرى أطباقًا سودانية مثل العصيدة والعصائر المتنوعة.

وأخيرًا، قال محمد الياس، مقيم من باكستان، إنه يعيش في المملكة منذ 28 عامًا، ويعتبر السعوديين بمثابة إخوته.

وأضاف أن هناك اختلافًا في الأكلات الرمضانية بين البلدين، إلا أنه يستمتع بتناول الأطباق السعودية الشهية مثل الهريس والمعكرونة والحلويات عند زيارته لأصدقائه السعوديين. الدمام - شريف احمد - أعرب عدد من المقيمين في المملكة عن سعادتهم الغامرة بقضاء شهر رمضان المبارك في المملكة، واصفين الأجواء الرمضانية بالجميلة والمميزة.مشيرين إلى التنوع الكبير في الأكلات السعودية التقليدية التي تزين موائد الإفطار، مثل الهريس واللقيمات والسمبوسة، إلى جانب الأكلات الرمضانية الخاصة ببلدانهم.وفي هذا السياق، تحدث نادر عثمان حسن، مقيم من السودان، عن لقاءات الجالية السودانية في المملكة، التي تقام أسبوعيًا خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز التعارف والتعاون والتواصل بين أبناء الجالية.وأعرب عن شكره لشعب المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة والدعم المستمر للسودان، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تشهد تقديم أكلات سودانية تقليدية مثل العصيدة والقراصة والبليلة، بالإضافة إلى أطباق مشتركة مع المطبخ السعودي كالأرز والدجاج والحمص، والعصائر الطبيعية المتنوعة.من جهته، قال عبدالعالي الزين، مقيم من المغرب، إنه يعيش في المملكة منذ عام 2012، ولم يواجه أي صعوبة في التأقلم مع الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أنه يشعر بأنه بين أهله وإخوانه.وأضاف أنه بعد زواجه وإحضار عائلته، أصبحت المائدة الرمضانية في منزله تجمع بين الأكلات المغربية والسعودية، بل إن عائلته أتقنت طهي الأطباق السعودية.أما أحمد طارق، مقيم من مصر، فقد أشار إلى أن هذا هو العام الثاني الذي يقضي فيه رمضان في المملكة، لافتًا إلى جمال الأجواء الرمضانية في كلا البلدين.وأوضح أن الاختلاف يكمن في بعض الأكلات والطقوس، حيث يشتهر المطبخ المصري بالمحاشي والمكرونة بالبشاميل والحمام والبط، بينما يتميز المطبخ السعودي بالهريس والجريش واللقيمات والشوربة.بدوره، أكد حفظ الله صالح، مقيم من اليمن، أن الأجواء الرمضانية في المملكة لا تختلف كثيرًا عن اليمن، نظرًا للتقارب الكبير في العادات والتقاليد والأكلات.وأشار إلى أن المائدة اليمنية تتضمن الشفوت والعصيدة والسلتة والفحسة، بينما تشتهر المائدة السعودية بالهريس واللقيمات والكبسة.وقال منير حسين، مقيم من بنغلاديش، إنه استغل يوم الإجازة للاجتماع مع أصدقائه وتناول الإفطار معًا، حيث تناولوا أكلة بنغالية تقليدية خاصة بشهر رمضان، بالإضافة إلى بعض الأكلات السعودية مثل كبسة اللحم والعصائر الطبيعية.وأوضح الصادق بشير، مقيم من السودان، أنه يقضي عامه الثالث في المملكة، مشيدًا بالعادات الرمضانية الجميلة والتنوع الثقافي والغذائي الذي يشهده الشهر الفضيل.وأشار إلى أنه تعرف على العديد من الأكلات السعودية الشهية مثل الهريس والمرقوق والسمبوسة، وأصبح يشارك أصدقاءه من الجاليات الأخرى أطباقًا سودانية مثل العصيدة والعصائر المتنوعة.وأخيرًا، قال محمد الياس، مقيم من باكستان، إنه يعيش في المملكة منذ 28 عامًا، ويعتبر السعوديين بمثابة إخوته.وأضاف أن هناك اختلافًا في الأكلات الرمضانية بين البلدين، إلا أنه يستمتع بتناول الأطباق السعودية الشهية مثل الهريس والمعكرونة والحلويات عند زيارته لأصدقائه السعوديين.