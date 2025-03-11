شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عاجل.. تجمع مكة الصحي ينقذ حياة معتمر تعرض لجلطة قلبية حادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمر مصري يبلغ من العمر 64 عامًا، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة، وذلك من خلال تدخل طبي سريع استغرق أقل من 8 دقائق.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الصدر، حيث تم تشخيصه بجلطة حادة في الشرايين التاجية، وعلى الفور تم نقله إلى معمل القسطرة القلبية.



سرعة استجابة



وبفضل سرعة استجابة الفريق الطبي، تم إجراء قسطرة قلبية عاجلة وتركيب دعامة لإعادة تدفق الدم إلى القلب، مما ساهم في استقرار حالته وإنقاذ حياته، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وأكد التجمع أن مركز القلب بمستشفى النور التخصصي مزود بأحدث التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، وأن الفرق الطبية على أعلى مستوى من التأهيل لتقديم رعاية صحية متقدمة لضيوف الرحمن، خاصة خلال موسم رمضان المبارك.