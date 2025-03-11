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بتوجيه من ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة

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واس - جدة 0 تبليغ

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  • بتوجيه من ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة 2/3
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الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، استضافت المملكة، في جدة اليوم الثلاثاء، المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
ومثل الجانب الأمريكي في جلسة المحادثات معالي وزير الخارجية السيد ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، فيما مثل الجانب الأوكراني معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ومعالي وزير الخارجية السيد أندري سيبها، ومعالي وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.
بتوجيه من ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة - واس
بتوجيه من ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة - واس

حل الأزمة الأوكرانية

وتأتي هذه المحادثات ضمن مساعي المملكة لحل الأزمة في أوكرانيا، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وضمن جهودها لتعزيز الأمن والسلام العالمي، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وأن الحوار هو الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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