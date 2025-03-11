السعودية | طيران ناس يطلق مبادرة لتوظيف ذوي الإعاقة في مختلف إداراته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن مبادرة لتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف إداراته، وذلك بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ضمن برنامج الاستدامة في الشركة، ويهدف البرنامج في أحد مساراته إلى تبني مبادرات ذات أثر مستدام على المجتمع.

وأكدت الشركة أن بيئتها الداخلية مطورة بشكل يخدم ذوي الإعاقة لتسهيل تحركهم وتسهيلا لاستخدام المرافق، مشيرةً إلى أنها أكملت تنفيذ حملة توعوية لتوعية وتدريب الموظفين للأساليب المثلى في التعامل مع كل إعاقة. وكانت الشركة قد دربت منسوبي الملاحة والضيافة الجوية على لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع، كما أحاطتهم بسمات ذوي التوحد وكيفية تقديم الخدمة لهم، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها محليا بين شركات الطيران، مما يظهر التزام طيران ناس بتبني مبادرات مجتمعية ذات أثر وطني مستدام، معززا مسؤليته تجاه المجتمع.

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