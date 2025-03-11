السعودية | “هيئة الزكاة” تُصدر كتاب “المقاصد الشرعية للزكاة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كتاب (المقاصد الشرعية للزكاة – دراسة تأصيلية تطبيقية) للباحث عمر بن منير شاهِد، وهو دراسة أصولية استقرائية تفصيلية تحليلية؛ تهدف إلى استخراج مقاصد الزكاة وجمعها، في محاولة لتجلية مقاصد الشريعة في الزكاة من الناحية التأصيلية، مع بيان مفهومها، والاستدلال المفصل لها، ثم بيان تأثيرها في الفروع الفقهية.

ويأتي هذا الإصدار العلمي المتخصص في مجال الزكاة ويحوي 596 صفحة, ضمن سلسلة من الإصدارات العلمية التي تقوم عليها الهيئة في سبيل تعظيم شعيرة الزكاة، والسعي نحو التطوير المستمر، وتقييم الأداء، وتقديم الخدمات بحرفية عالية تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق آمال القيادة وطموح الوطن.

وتكمن أهمية الكتاب بتناوله فريضة “الزكاة” أحد مباني الإسلام، وعظم شأنها؛ فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن أهم الأدوات الاقتصادية والسياسة في النظام الإسلامي، ولما تمثله الزكاة بوصفها فريضة تعبدية مالية، تتضمن في ثناياها جانبًا تعبّديًا عظيمًا، فإنها تشتمل كذلك على جانب مالي واقتصادي مهم، ولذا كانت عبادة جليلة تَعدّى نفعها إلى المسلمين أجمعين، فكانت لها تلك المكانة العليّة على مر التاريخ الإسلامي، وذلك الحضور البهي في شتى الأزمات والخطوب.

ولكون النفس البشرية مجبولة على الشغف بالمال والمحبة له والتعلق به، كانت الحاجة ماسّة إلى بيان مقاصد الزكاة، ومن أهمية ثمرات بيانها: تقوية اليقين في القلوب، وإعانتها على التكاليف الشرعية، فإن الطبيعة البشرية مجبولة على ما ظهرت منفعته، وتبينت لها مصلحته، فكان في بيانها ملامسة لشغاف القلوب، وحثُ لها على إخراج حق الله -عز وجل- بطيب نفس وفرح؛ ولذا اتسم الخطاب القرآني في الحث على الإنفاق بالمبالغة المشفقة والحرص الرؤوف, وأمَرَ الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأخذها مُرغِّبًا في التزكية والتطهير بقوله عز وجل: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).

وفي وجه آخر، فإنه مع تقدم الزمان تكاثرت نوازل هذه الفريضة، وتتابعت واشتدت الحاجة إلى الاجتهاد، فكان من رحمة الله بهذه الأمة أن يسر لها كشف مقاصد تشريعاته، فجعلها روحًا للأعمال، وقبلة للمجتهدين، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق.

ويستعرض الكتاب استخراج مقاصد الزكاة وجمعها، وشرحها شرحًا وافيًا مع بيان أدلتها ووجه الاستدلال بها، وبيان وجه تأثيرها في الاجتهاد الفقهي، وتفصيل ذلك التأثير ببيان تطبيقات لذلك من الفروع الفقهية والنوازل المعاصرة.

وسيسهم الكتاب -بإذن الله- في إثراء الساحة العلمية والعملية بمقاصد الشريعة في الزكاة وتطبيقاتها، ويُعد إضافة للمكتبة الإسلامية، وإعانة للمجتهدين في النوازل المعاصرة في الزكاة، وتمييز فريضة الزكاة وتجليتها عن الأنظمة الاقتصادية البشرية الموضوعة لعلاج الفقر، وذلك ببيان مقاصدها وفلسفتها بدراسة علمية تفصيلية دقيقة، وكذلك بيان الإعجاز التشريعي لفريضة الزكاة، ولا سيما أن عصرنا الحاضر قد ظهرت فيه أنظمة مالية كثيرة لمحاربة الفقر، فكان من الأهمية بمكان تبيان مقاصد الزكاة في الشريعة الإسلامية، وما تحتويه في أكنافها من عمق وحكمة وعدل وإحسان.

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