شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال وابنته الأميرة ريم وابنه الأمير خالد في أحدث ظهور..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير الوليد بن طلال وابنته الأميرة ريم وابنه الأمير خالد في أحدث ظهور لهم، خلال فعاليات حملة جود .

وأعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في ليلة الوليد للإنسانية،عن دعمه لمبادرة (نسمو_لتنمو) ،بتوفير 1000 وحدة سكنية و1000 سيارة خلال عام 2025، دعمًا للاستقرار السكني للأسر المستحقة.

يذكر أن منصة جود تساهم في توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن وصول المساعدة لمستحقيها، وهي تعمل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية التي تغطي جميع مناطق المملكة.