شكرا لمتابعة خبر عن طيار يوضح آلية إعلان محاذاة الميقات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي أن إعلان الوصول إلى محاذاة الميقات (نقطة الإحرام) أثناء السفر بالطائرات يتم عادة قبل نصف ساعة من الوصول إلى الميقات، نظرًا للسرعة الكبيرة للطائرة، مما يتيح للركاب الاستعداد للإحرام بشكل مناسب.

وأضاف الغامدي أنه في حال حدوث ظروف جوية صعبة مثل الضباب، يتعين على الطيار اتخاذ التدابير اللازمة لتفاديها فورًا حفاظًا على سلامة الرحلة.

وأشار إلى أن بعض مراقبي الحركة الجوية قد يبلغون الركاب قبل الوصول إلى الميقات بفترة قصيرة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، وذلك بناءً على التنسيق بين الطاقم الجوي والمراقبة الجوية، مع مراعاة الظروف الخاصة بالرحلة.

والجدير بالذكر أن الميقات هو نقطة الإحرام التي يتوجب على الحجاج والمعتمرين الالتزام بها قبل دخولهم مكة المكرمة، وهو ما يستدعي اطلاع المسافرين بالطائرة على هذه النقطة لضمان استعدادهم للإحرام في الوقت المحدد.

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