شكرا لمتابعة خبر عن لقطة تُظهر الوليد بن طلال يضع حجر الأساس لمشروع برج المملكة قبل 29 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطة نادرة، الأمير الوليد بن طلال وهو يضع حجر الأساس لمشروع برج المملكة عام 1996م، أي قبل ٢٩ عام تقريباً.

وتم تصميم برج المملكة ، وهو ناطحة سحاب شاهقة يصل ارتفاعها إلى 1001 متر في مدينة الرياض ، حيث يعرض تصميمًا مائلًا مميزًا يتناقص تدريجيًا نحو القمة، مما يترك انطباعًا لا يمحى على أفق المدينة.

ويضم هذا الهيكل الأيقوني مساكن فاخرة ومساحات مكتبية حديثة وفندق مرموق ومنصة مراقبة عامة آسرة، كما يتميز بواجهة خارجية عالية الأداء ونظام متطور لإدارة المباني ومصاعد على أحدث طراز تجسد الابتكار والوعي البيئي مع التركيز على الاستدامة.