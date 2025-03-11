شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة التنقل الموحدة لحجز عربات المسجد الحرام.. إليك الخيارات والرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق منصة التنقل الموحدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات حجز العربات للمعتمرين والزوار.

ويجري الحجز من خلال نظام إلكتروني متكامل يتيح لهم إمكانية الحجز المسبق واختيار وسيلة التنقل التي تناسب احتياجاتهم الشخصية.



خيارات منصة التنقل الموحدة

تقدم المنصة العديد من الخيارات التي تشمل عربات الجولف وهي عربات مريحة تعمل بالكهرباء وتساعد على نقل الأفراد داخل المسجد الحرام بسهولة والعربات اليدوية المدفوعة التي تم تخصيصها لمن يحتاجون إلى دعم إضافي أثناء التنقل داخل الحرم والعربات المجانية بدون دافع التي يمكن استخدامها بشكل مجاني ولكن تحتاج إلى دفعها يدويًا كما توفر المنصة مرونة في اختيار نوع الخدمة.

يمكن للمستفيدين تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى العربة للطواف فقط أو السعي فقط أو لأداء العمرة الكاملة.

سهول استخدام منصة التنقل الموحدة

تمتاز المنصة بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول إلى رابط المنصة (يمكن الضغط هنا) عبر موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وإتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير.

وتوفر خيارات متعددة للدفع الإلكتروني لضمان تجربة سلسة للمستفيدين وتيسير الوصول إلى الخدمة بكل سهولة إضافة إلى وجود دعم فني متكامل على مدار الساعة لمساعدة المستخدمين وضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة.



تعكس هذه المبادرة حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تحسين تجربة الزوار والمعتمرين وتقديم خدمات متطورة تسهم في تسهيل أداء المناسك بيسر وراحة خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تحظى احتياجاتهم باهتمام خاص من خلال أولوية الخدمة لهم لضمان توفير تجربة تنقل آمنة ومريحة تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة.