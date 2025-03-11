شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مدارس جدة تحتفي بيوم العلم السعودي بفعاليات وطنية نوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدارس جدة، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية متميزة بمناسبة يوم العلم السعودي، الذي يصادف 11 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى إقرار الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - للعلم السعودي بشكله الحالي، رمزًا للوحدة والقوة والازدهار.



وأكدت مدير عام التعليم بجدة، منال اللهيبي، أن هذه المناسبة الوطنية تهدف إلى ترسيخ قيمة العلم في وجدان الطلاب والطالبات، وتعريفهم بتاريخه العريق ودلالاته العميقة، مما يسهم في تعزيز هويتهم الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة.

توعية الطلاب ببروتوكولات العلم



كما شددت على أهمية توعية الطلاب بالبروتوكولات الخاصة برفع العلم وطيّه، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة باستخدامه بشكل صحيح.

وتنوّعت فعاليات المدارس بهذه المناسبة، حيث تم رفع العلم السعودي في الساحات المدرسية، وتخصيص جزء من الحصة الأولى للحديث عن تاريخه وأهميته. كما تم إطلاق مسابقات ثقافية، مثل مسابقة "ثقافتي سر تفوقي"، وأخرى تحت عنوان "كلمتي عن يوم العلم"، إضافةً إلى توظيف حصص التربية الفنية في التعبير عن المناسبة من خلال الأعمال الإبداعية التي تعكس اعتزاز الطلاب برمزهم الوطني.