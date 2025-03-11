شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة لاعتماد الإجازة المرضية.. تنظيم جديد يشرك الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ عن قرب تطبيق تنظيم جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الإجازات المرضية والحد من التلاعب بها.

ويرتكز التنظيم الجديد، والمقرر بدء العمل به في 25 مارس 2025، على إشراك الأطباء المعالجين في عملية اعتماد الإجازات المرضية قبل إصدارها، وذلك من خلال منصة ”صحة“ وتطبيق ”أناة“.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في إصدار الإجازات المرضية، وضمان حصول المستحقين فقط عليها، وحماية دور الأطباء ومسؤوليتهم المهنية.



الاعتماد الطبي للإجازة



وبموجب الآلية الجديدة، سيكون على الطبيب المعالج اعتماد الإجازة المرضية خلال مدة أقصاها 48 ساعة عبر تطبيق ”أناة“، قبل أن يتم إصدارها بشكل نهائي للمستفيد.

ويأتي هذا التنظيم في أعقاب تحذيرات متكررة من وزارة الصحة بشأن التعامل مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية.



وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالف للحقيقة. وبموجب الآلية الجديدة، سيكون على الطبيب المعالج اعتماد الإجازة المرضية خلال مدة أقصاها 48 ساعة عبر تطبيق ”أناة“، قبل أن يتم إصدارها بشكل نهائي للمستفيد.ويأتي هذا التنظيم في أعقاب تحذيرات متكررة من وزارة الصحة بشأن التعامل مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية.وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالف للحقيقة.



وأوضحت أن الطريقة الوحيدة النظامية للحصول على إجازة مرضية هي من خلال منصة ”صحتي“، التي تضمن الموثوقية والشفافية في إصدار التقارير الطبية، وتسهل التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية.

وشددت على أهمية مراجعة الإجازات المرضية بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع السجل الطبي للمستفيد، وذلك من خلال منصة رقمية متطورة تمكن من جمع ومقارنة البيانات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للإجازات المرضية ورفع مستوى فعاليتها.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية، ومنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفقًا للحالة الصحية الفعلية للمستفيد، مؤكدةً أن هذا التنظيم الجديد يصب في مصلحة الجميع، ويحقق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

منصة صحتي