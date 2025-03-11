"ابصار" تحتفي بمرور 20 عاماً على تأسيسها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جمعية ابصار الخيرية بمرور 20 عاماً على تأسيسها؛ بعد أن شكّلت خلال الفترة الماضية إنجازاتٍ متلاحقة صنعت الأثر البارز نحو تأهيل المعوقين بصرياً وتسخير التكنولوجيا لضعاف البصر مع الدعم والمساندة التدريبية، بالإضافة إلى مكافحة العمى وتوعية المجتمع عن أسباب الإعاقة البصرية وطرق الوقاية منها.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالرحمن الخريجي الحفل، مرحباً بضيوف الجمعية وسفرائها ، مثمناً في كلمته الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله على دعمهما السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لما تقدمه حكومتنا الرشيدة لدعم العمل الخيري والانساني ، وتجسيد أسمى معاني التكاتف المجتمعي والتكافل بين أبناء المجتمع .

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجمعية إبصار ، الأستاذة أمل بنت حمدان الحنيطي في كلمتها أن عدد مستفيدي جمعية إبصار قد قفز إلى خلال فترة المجلس الحالي إلى 5143 مستفيد تقوم الجمعية على متابعتهم أولاً بأول صحياً ونفسياً واجتماعياً وتلمس حاجاتهم المعيشية فضلاً عن تقديم الخدمات والأدوات اللتي تتماشى مع إعاقتهم البصرية.

وكشفت "الحنيطي" عن تدشين حملة "عيونك غالية علينا الثانية " بمقرها بحي الروضة ضمن برامجها لمكافحة العمى للكشف المجاني لمرضى العيون للجنسين خلال الفترة من 11 وحتى 15 في الشهر الفضيل برعاية وقف عبدالله طه بخش الخيري، مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع ، وبالتعاون مع شركة جفن الطبية .

منوهة بنجاح مشروع " ضياء 1 " دعم وقف ⁧‫بغلف الظافر‬⁩ عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "احسان " والذي تم فيه اجراء 178 عملية جراحية دقيقة منها 42 عملية سحب مياه بيضاء بينما تخضع 573 حالة للتدقيق و الدراسة.

وفي سياق الاحتفال الذي نظمه نخبة من ذوي الإعاقة البصرية، وقدمه الكفيف خالد الحربي ، فقد شهد ومضة وفاء بتكريم رؤساء الجمعية على مدى العشرين عاماً الماضية حيث تم تكريم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي كان داعماً ومؤسساً ورئيساً فخرياً للجمعية، والمستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان ، رئيس مجلس إدارة إبصار الخيرية رحمه الله ، كما تم تسليم درع تكريم ووفاء لمعالي الدكتور أحمد محمد علي ، أول رئيس مجلس إدارة للجمعية.

كما كرمت الجمعية داعميها خلال الفترة الحالية وهم : منصة احسان ، ووقف عبدالله طه بخش ، ووقف عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح، وشركة الزيت العربية "أرامكو" ، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، ولوزارة الصحة ممثلة بالوحدة الاشرافية للمنظمات الصحية غير الربحية .

كما شهد الحفل أوبريتاً فنياً من تنفيذ عدد من أبناء وبنات الجمعية ذوي الإعاقة، وقصيدة شعرية وفيلماً وثائقياً عن الجمعية ، ومعرضاً مصاحباً شارك فيه كلاً من الكفيف عمر السحيباني الذي تحدى الإعاقة وابدع باستخدام "برايل" استطاع أن يصور لأقرانه المكفوفين المناظر والمعالم التي تمنوا رؤيتها، ورسامة الظلام الفنانة التشكيلية الكفيفة نوره حمود ، وعدد من المشاركين في مجال طباعة برايل .

يذكر أن جمعية إبصار الخيرية تأسست في 10 رمضان 1424هـ كأول جمعية سعودية وعربية متخصصة في مجال خدمات الإعاقة البصرية وإعادة التأهيل

لتساهم في ترسيخ ثقافة الاهتمام باصحاب الاعاقة البصرية واخراجهم من دائرة الظلام، والالتفات لتاهيلهم على كافة المستويات، وتوفير الادوات اللازمة للمكفوفين مثل (المعينات البصرية ، والعصا الإلكترونية، وكتب والواح برايل وغيرها).