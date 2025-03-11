شكرا لمتابعة خبر عن هاشم عبده هاشم: تعرضت لمحاولة اغتيال أمام مسجد بسبب زواجي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور هاشم عبده هاشم، عن تعرضه لمحاولة تعرضه للاغتيال أمام مسجد بسبب زوجته.

وأوضح الدكتور هاشم عبده هاشم، عبر برنامج الليوان: عادة في جازان كان الشاب يتزوج بسن 17 أو 18 ، وبالفعل خطبت الوالدة لي فتاة ريفية وتمت الخطوبة وعقد القران ، وفي يوم أثناء ذهابي إلى المسجد المجاور للبيت الذي أسكنه بحارة الجبل ، لأداء الصلاة ، وبعد الانتهاء وأنا خارج من المسجد قابلني رجل بدوي يبدو عليه أنه ريفي يحمل سلاح.

وأضاف: فأسرعت بالدخول إلى باب منزل كنت أسير بجواره ، فأطلق الرجل رصاصة وأخطأتني وأصابت الباب حق المنزل الذي دخلته، متابعًا: وبعد التحقيقات والمتابعة علمنا أن هذا الرجل كان خاطب للفتاة التي تزوجتها.

وعن استدراجه لهذا الزواج بسبب مسؤول كبير كتب عنه مقال من قبل المرأة التي دلت والدته على الفتاة، قال هاشم : والله ما استبعد هذا الاستنتاج ، ولكن زوجة هذا المسؤول في المدينة ، ولكن هذا الرجل الذي حاول قتلي من الريف فلا اعتقد هناك صلة.

وتابع: بعد هذه الواقعة طلبت نقلي من إدارة الجمارك ، وواجهت مشكلة مع الوالد والوالدة وأن هذا الحدث عابر ولن تترك الدولة الأمور ، لكن أنا كان لدي طموح آخر.

وعلى جانب آخر سرد: بعد إحدى الجلسات عندما كنت عضواً في مجلس الشورى استدعاني الشيخ لمكتبه وأول ما دخلت عليه سألني “وش المصيبة اللي سويتها؟”.

وأكمل: أخبرني الشيخ بأني مطلوب لمقابلة الشيخ ابن باز وسألني “هل قرأت المقال قبل النشر؟”، فقلت له نعم، مشيرا: الشيخ قال لي لاحظت الجملة التي تقول فيها “إن الرئيس الأمريكي الجديد كلينتون يتصرف وكأنه يدير شؤون هذا الكون”.

واستدرك: فسألته “ماذا بها؟”، فقال هناك وجهة نظر أخرى بأن هذا إشراك بالله وبالتالي أنت مطالب بالاستتابة، لافتا: أخبرني الشيخ بأن سمو الأمير نايف مهتم بالموضوع؛ وبالتالي حريص بأن تقابل الشيخ ابن باز مع الشيخ صالح اللحيدان.

واختتم: ذهبنا للشيخ ابن باز وقامت القيامة ولكن لباقة الشيخ صالح احتوت الموقف وخاصة أن الشيخ ابن باز كان زعلان جداً وقال لي هذا كفر وتجني، مشيرا: اعتذرت للشيخ ابن باز وتدخل الشيخ صالح وقال إنها زلة قلم من مجتهد وتم احتواء الموقف.