شكرا لمتابعة خبر عن عبدالمحسن النمر يوضح سبب تميز المنطقة الشرقية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الممثل عبدالمحسن النمر عن سبب تميز المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنها تحتضن عددًا كبيرًا من الفنانين .

وقال “النمر” خلال لقاء تليفزيوني: المنطقة الشرقية كانت سباقة في عملية تبني المواهب من خلال جمعية الثقافة والفنون، كان في فترة من الفترات جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام تحديداً والاحساء هما الأكثر نشاطاً ولكن مع التجربة والعروض المقدمة للفرق وللممثليين في مصر وفي المهرجانات عملت عند جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام خبرة أكثر.

وتابع: ويوجد سبب أخر يجعلها مميزة، فالمنطقة الشرقية بحكم عمقها التراثي والموروث والتاريخي ولين الحياة بحكم وجود النخلة والبحر فهذا يعمل ليونة في الحياة ويعمل فن أكثر .