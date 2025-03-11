شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إمارة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي .

وكتبت الإمارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس:” ابتداءًا من اليوم 11 مارس، تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي.”

والجدير بالذكر أن المسار الأحمر في قطار الرياض يقوم بتوصيل المواطنين لأفضل الوجهات .

وتعتبر محطة جامعة الأميرة نورة، على المسار الأصفر سواء طالبات أو زوار، نقطة محورية تربط بين مناطق ووجهات متعددة في الرياض.

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