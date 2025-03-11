اخبار السعوديه

تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي اليوم

0 نشر
0 تبليغ

تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي اليوم

شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إمارة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي .

وكتبت الإمارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس:” ابتداءًا من اليوم 11 مارس، تشغيل محطة مجمع المحاكم على المسار البرتقالي.”

والجدير بالذكر أن المسار الأحمر في قطار الرياض يقوم بتوصيل المواطنين لأفضل الوجهات .

وتعتبر محطة جامعة الأميرة نورة، على المسار الأصفر سواء طالبات أو زوار، نقطة محورية تربط بين مناطق ووجهات متعددة في الرياض.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا