شكرا لمتابعة خبر عن أمين الرياض: ملف ⁧‫إكسبو 2030‬⁩ كان خلفه شباب سعوديون عملوا لسنوات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، أن ملف ⁧‫إكسبو 2030‬⁩، كان خلفه شباب سعوديون عملوا لسنوات ليلًا ونهارًا بروح احترافية.

وقال الأمير فيصل خلال حديثه على MBC :” أنا ومجموعة من المسؤولين اللي ظهرنا واللي كنا وجه الملف ولكن خلفنا مئات الشباب السعودي، اللي كانوا يعملون بقدر من الاحترافية.”

يُذكر أن المملكة سلمت ملف التسجيل الرسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض إلى المكتب الدولي للمعارض (BIE)، في خطوة تؤكد التزام المملكة وجاهزيتها لتنظيم هذا الحدث العالمي.