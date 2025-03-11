شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين والربيع 10 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على الحميمين وفصل الربيع

‏وقال المسند عبر حسابه الريمي على منصة إكس:” بقي على الحميمين 10 أيام، وعلى إجازة عيد الفطر 10 أيام، وعلى فصل الربيع 10 أيام، وعيد الفطر 19 يومًا، والذراعين 36 يومًا، وعلى المرزم 140 يومًا، والكليبين 153 يومًا، وسهيل 166 يومًا

‏وأضاف:” بقي على الثريا 62 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 80 يومًا، وعلى الحج 86 يومًا، و فصل الصيف 102 أيام، وتويبع 101 أيام، وإجازة الصيف 107 أيام، و نهاية السنة الهجرية 107 أيام، وعلى الجوزاء 114 يومًا، و نهاية السنة الميلادية 297 يومًا.