شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أطول فترة بين الفجر والشروق تحدث في الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل إلى آخر.

وقال الدكتور عبدالله المسند: فعلى سبيل المثال في الرياض، يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في العشر الأولى من يونيو، حيث يصل إلى نحو ساعة و31 دقيقة (أوائل الصيف).

وأضاف: في منتصف مارس وأواخر سبتمبر، يكون الفرق أقصر ما يكون، حيث يبلغ نحو ساعة و16 دقيقة (في الاعتدالين الربيعي والخريفي).

وتابع: في ديسمبر، تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح نحو ساعة و23 دقيقة (أوائل الشتاء)، مختتمًا: الخلاصة: أطول فترة بين الفجر والشروق تحدث عندما يدخل الفجر مبكرًا كما في الصيف، والسبب في ذلك هو شدة ميلان زاوية الشمس.