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المسند: أطول فترة بين الفجر والشروق تحدث في الصيف

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الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل إلى آخر.

وقال الدكتور عبدالله المسند: فعلى سبيل المثال في الرياض، يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في العشر الأولى من يونيو، حيث يصل إلى نحو ساعة و31 دقيقة (أوائل الصيف).

وأضاف: في منتصف مارس وأواخر سبتمبر، يكون الفرق أقصر ما يكون، حيث يبلغ نحو ساعة و16 دقيقة (في الاعتدالين الربيعي والخريفي).

وتابع: في ديسمبر، تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح نحو ساعة و23 دقيقة (أوائل الشتاء)، مختتمًا: الخلاصة: أطول فترة بين الفجر والشروق تحدث عندما يدخل الفجر مبكرًا كما في الصيف، والسبب في ذلك هو شدة ميلان زاوية الشمس.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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