شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف سجلت اليوم أقل حرارة بـ 7 مئوية والرياض 14 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن طقس اليوم الثلاثاء الساعة 6 وفقًا لـ”meteologix” كان باردًا جدًا.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة

‏الساحل الجنوبي والأوسط البحر الأحمر معتدل.

وأشار إلى أن طريف سجلت أقل حرارة بـ “7”درجة مئوية ‏بينما الرياض”14″ درجة مئوية.

‏ولفت إلى تكون سحب بعضها ممطر على الشمالية الشرقية والخليج وجنوبي الشرقية والوسطى على الإمارات.