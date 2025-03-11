شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف سجلت اليوم أقل حرارة بـ 7 مئوية والرياض 14 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن طقس اليوم الثلاثاء الساعة 6 وفقًا لـ”meteologix” كان باردًا جدًا.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة
الساحل الجنوبي والأوسط البحر الأحمر معتدل.
وأشار إلى أن طريف سجلت أقل حرارة بـ “7”درجة مئوية بينما الرياض”14″ درجة مئوية.
ولفت إلى تكون سحب بعضها ممطر على الشمالية الشرقية والخليج وجنوبي الشرقية والوسطى على الإمارات.