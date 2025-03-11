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الداخلية تحصل على جائزة التميز الإعلامي 2024 في تغطية موسم حج 1445 هـ

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الداخلية تحصل على جائزة التميز الإعلامي 2024 في تغطية موسم حج 1445 هـ

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الرياض - علي القحطاني - حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميز الإعلامي 2024 التي تنظمها وزارة الإعلام في مسار التغطية الرقمية لموسم حج 1445 هـ (مبادرة طريق مكة)، تسلّمها مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لجهود وزارة الداخلية، الإعلامية والاتصالية، في مبادرة طريق مكة، إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين منها، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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