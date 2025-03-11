شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ23 حيًا بمكة المكرمة الخميس القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (23) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم 13 رمضان 1446 هـ الموافق 13 مارس 2025م.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: (حي الشامية الجديد، وجزء من حي الشبيكة الجديد، وجزء من حي الفلق الجديد، وجزء من حي حارة الباب الجديد، وجزء من حي القشاشية الجديد، وجزء من حي المسيال الجديد، وجزء من حي الهجلة الجديد، وجزء من حي طوى، وجزء من حي طيبة، وجزء من حي الحمراء، وجزء من حي اليمامة، وجزء من حي معاد، وجزء من حي الجامعة، وجزء من حي السنابل، وجزء من حي التروية، وجزء من حي الشرائع، وجزء من حي المقام، وجزء من حي وادي جليل، وجزء من حي الصفا، وجزء من حي المغمس، وأجزاء من حي العدل، وأجزاء من حي قرطبة، وأجزاء من حي الخضراء) إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري هنا قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت الهيئة أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار؛ التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.