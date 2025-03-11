شكرا لقرائتكم خبر عن منذ عهد الموحد.. العلم السعودي رمز الوحدة الوطنية والعمق التاريخي للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتز كلُ مواطن سعودي في وجدانه بـ"العلم السعودي" المسطر بشهادة التوحيد، افتخارًا بالهوية، وتعبيرًا عن مشاعر التلاحم والحب والوفاء النابعة من روح الانتماء والولاء للقيادة والوطن.

كما يحظى العلم السعودي باحترام العالم الإسلامي لما يحمله من دلالات دينية، وما يرمز إليه من دولة كريمة مهتمة بشؤون العالم الإسلامي.

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ويحمل (العلم الوطني) معاني الانتماء والمواطنة، ودلالات التوحيد، والقوة، والعدل، والنماء، والرخاء، ويجسد مفهوم الدولة، ويعبر عن الوحدة الوطنية، والعمق التاريخي للوطن.

العلم في عهد الموحد

في عام 1344هـ/ 1926م، وفي حفل البيعة في مكة المكرمة أمر الملك عبدالعزيز بتشكيل هيئة التأسيس من عدد من المستشارين والمندوبين وكان من بين مهامها وضع شكل العلم والنقود.



صدرت موافقة الملك عبدالعزيز على قرار مجلس الشورى في 4 ذو الحجة 1355هـ/ 1937م، بشأن إقرار ما ورد في خطاب وزارة الخارجية المتعلق بمقاس العلم السعودي على نسبة 150سم طولًا و100 سم عرضًا، وأن تنوع مقاسات العلم وأشكاله وقبول تبادل الأعلام مع الدول على مبدأ التجامل والتعارف الدولي العام.

عام 1937م - 1356هـ، صدر قرار مجلس الشورى بشأن العلم الوطني، وتخصيص علم للملك وولي عهد وعلم للجيش العربي السعودي وسلاح الطيران والقوات البحرية والعلم البحري التجاري.

في 12محرم 1357 هـ الموافق 13 مارس 1938م صدر نظام رفع العلم بالأمر السامي الكريم رقم 1/4/7 ونشر في الجريدة الرسمية".

في العام 1973م اعتمد من قبل الملك فيصل -رحمه الله- العلمين الحاليين لملك المملكة العربية السعودية وولي عهده ويكون علمين خاصين بهما.



مواصفات العلم السعودي

صدر أمر ملكي من الملك فيصل بن عبدالعزيز برقم 101 وتاريخ 2/ 2/ 1393ه بشأن نظام العلم السعودي.

جاء في مادته الاولى أن العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتدًا من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العلم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين

ووافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية في 31 من يناير 2022، على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لمواكبة التطور الذي تشهده السعودية، ولحماية شعار الدولة عبر تحديد العقوبات وسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود نظام للنشيد الوطني الرسمي.

في الاول من مارس 2023، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوما خاصا بالعلم باسم "يوم العلم"، ويوافق يوم 27 ذي الحجة 1355ه الموافق 11 مارس 1937م، الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه العلم بشكله الذي نراه اليوم.



أنواع العلم

- علم الاستعراض: للأنشطة خارج المباني، كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.

- علم السارية: للأنشطة داخل المباني والقاعات.

- علم المكتب: المستخدم على الطاولة.

علم السيارة: للسيارات الدبلوماسية والوفود.



ألوان العلم ودلالاتها

- الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي.

- لون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي.

ولهذه الألوان والشعارات مدلولات عميقة، فاللون الأخضر يرمز إلى النماء والخصب، واللون الأبيض يرمز إلى السلام والنقاء، ويرمز السيف إلى العدل والأمن، وهذه الرمزية للسيف لها جذور عربية، حيث يعد السيف صنوانا للنبل والمروءة عند العرب.

أما كلمة التوحيد ففيها إثبات الوحدانية لله وتطبيق شرعه الحكيم، وعلى المنهج السليم الذي تأسست وسارت عليه بلادنا في أطوارها الثلاثة.

