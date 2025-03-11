شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مارس.. تقديم صرف رواتب الموظفين الحكوميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير المالية، محمد الجدعان، كافة الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها أو المرتبطة بها بالبدء الفوري في تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر مارس الجاري.

يأتي هذا التوجيه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ”850“ الصادر بتاريخ 2/12/1444 هـ ، والذي يمنح وزير المالية صلاحية تقديم موعد صرف رواتب العاملين في الدولة لمدة لا تتجاوز يومين في حال تزامن موعد الصرف المُعتاد مع إجازة عيد الفطر أو الأضحى.

وتَقرر صرف الرواتب في الخامس والعشرين من مارس الجاري، وعملاً بهذا القرار، شدد الوزير الجدعان على ضرورة إعداد مسيرات الرواتب عبر نظام ”صرف“ الإلكتروني، تمهيدًا لعملية الصرف.

وأكد الوزير على أهمية قيام المختصين في الجهات الحكومية بمراجعة دقيقة لجميع البيانات المُرسلة والتأكد من صحتها، وضمان تحويل أوامر الدفع إلى الحسابات البنكية الصحيحة للموظفين لدى البنك المركزي السعودي، وذلك لتجنب أي حالات إيقاف أو رفض للمسيرات، وشدد على ضرورة إتمام هذه الإجراءات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك التجارية.

ونوه الجدعان إلى أنه سيتم استقبال ومعالجة أي مرتجعات لأوامر الدفع خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري.