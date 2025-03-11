تعليم الرياض يحتفي بيوم العَلم

وأعدّت الإدارة خطة اتصالية إعلامية متكاملة لهذه المناسبة الوطنية، شملت إعداد رسائل اتصالية ومواد إعلامية متنوعة، إلى جانب تفعيل حسابات الإدارة العامة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس على منصات التواصل الاجتماعي، لنشر محتوى يعكس أهمية ذلك اليوم، وأنشطة لتعزيز أهمية العلم ورمزيته الوطنية، مثل: تجديد العلم ورفعه، والتعريف بتاريخه وقيمته الوطنية، بالإضافة إلى أنشطة فنية تعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة.
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