السعودية | وزير الإعلام يكرّم “موسم الرياض” بجائزة التميز الإعلامي في مسار الترفيه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سلمان الدوسري ـ وزير الإعلام

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كرّم معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، “موسم الرياض” لفوزه بجائزة التميز الإعلامي في مسار الترفيه، وذلك خلال حفل أقيم مساء اليوم، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد سيتي”.

وتسلّم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA) أحمد عرفة، تقديرًا للجهود الإعلامية المتميزة التي بذلها الموسم في إبراز فعالياته وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي.

ويُعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث سجّل فينسخته الحالية أكثر من 20 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، مما يعكسنجاحه الكبير في استقطاب الجماهير وتقديم تجربة ترفيهية بمعايير عالمية.

وأسهم الموسم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، من خلال استضافة كبرى الفعاليات والعروض المميزة التي جذبت مختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن جائزة التميز الإعلامي هي جائزة سنوية أطلقتها وزارة الإعلامللاحتفاء بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات الإعلامية.

حيث تهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات والشخصيات التيأسهمت في تطوير المشهد الإعلامي ورفع جودة المحتوى، بما يعزز التنافس الإيجابي في القطاع.

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