السعودية | الأمير حسام بن سعود يطّلع على تقرير وكالة الحقوق بإمارة المنطقة لعام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على تقرير وكالة الحقوق بإمارة المنطقة، وذلك خلال لقائه وكيل الإمارة للحقوق همام بن سعود الجهني.

واستعرض سموه خلال اللقاء أبرز ما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات حققتها الوكالة خلال عام 2024م، التي شملت تسريع إنجاز المعاملات، وحوكمة الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

كما تناول التقرير الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب عدد من المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة، وتحقيق رضا المستفيدين.

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