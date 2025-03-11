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السعودية | الأمير حسام بن سعود يطّلع على تقرير وكالة الحقوق بإمارة المنطقة لعام 2024م

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السعودية | الأمير حسام بن سعود يطّلع على تقرير وكالة الحقوق بإمارة المنطقة لعام 2024م

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على تقرير وكالة الحقوق بإمارة المنطقة، وذلك خلال لقائه وكيل الإمارة للحقوق همام بن سعود الجهني.

واستعرض سموه خلال اللقاء أبرز ما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات حققتها الوكالة خلال عام 2024م، التي شملت تسريع إنجاز المعاملات، وحوكمة الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

كما تناول التقرير الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب عدد من المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة، وتحقيق رضا المستفيدين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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