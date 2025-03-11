شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 26 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس يوم الثلاثاء

المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 26 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 26 درجة مئوية.- مكة المكرمة 32 درجة مئوية.- المدينة المنورة 28 درجة مئوية.- الرياض 27 درجة مئوية.- جدة 30 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 22 درجة مئوية.- بريدة 26 درجة مئوية.- حائل 20 درجة مئوية.- الباحة 19 درجة مئوية.- عرعر 20 درجة مئوية.- سكاكا 20 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 32 درجة مئوية.- الخرج 27 درجة مئوية.- المجمعة 22 درجة مئوية.- وادي الدواسر 31 درجة مئوية.- الدوادمي 26 درجة مئوية.- شرورة 34 درجة مئوية.يتوقعفي تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطولمصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجرانفي حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيمالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعةارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصفحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموجالرياح السطحية: شمالية غربية إلي شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرةارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرةحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة