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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 26 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 26 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 26 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 32 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 28 درجة مئوية.
- الرياض 27 درجة مئوية.
- جدة 30 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 22 درجة مئوية.
- بريدة 26 درجة مئوية.
- حائل 20 درجة مئوية.
- الباحة 19 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 20 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 32 درجة مئوية.
- الخرج 27 درجة مئوية.
- المجمعة 22 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 31 درجة مئوية.
- الدوادمي 26 درجة مئوية.
- شرورة 34 درجة مئوية.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 26 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 32 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 28 درجة مئوية.
- الرياض 27 درجة مئوية.
- جدة 30 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 22 درجة مئوية.
- بريدة 26 درجة مئوية.
- حائل 20 درجة مئوية.
- الباحة 19 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 20 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 32 درجة مئوية.
- الخرج 27 درجة مئوية.
- المجمعة 22 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 31 درجة مئوية.
- الدوادمي 26 درجة مئوية.
- شرورة 34 درجة مئوية.
حالة الطقس يوم الثلاثاءيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلي شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.