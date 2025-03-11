شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف وجبًة إفطار وسحور يوميًا من وقف خير المدينة للصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل وقف خير المدينة تنفيذ مشروع إفطار صائم للعام الجاري، مسهمًا في تقديم وجبات الإفطار والسحور لضيوف المدينة المنورة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة د. عبدالمحسن بن معيض الحربي، أن إجمالي عدد المستفيدين خلال الثلث الأول من شهر رمضان الحالي بلغ 619,619 صائمًا، بمعدل يومي يصل إلى 61,961 مستفيدًا في مختلف المواقع المستهدفة.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع شملت تقديم 398,693 وجبة إفطار وسحور خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بمعدل 39,869 وجبة يوميًا.

فيما بلغ ما وزِع من العصائر والشاي 46,740 كوبا، بمعدل 4,674 كوبًا يوميًا، وتوزيع 165,270 عبوة ماء بمعدل 16,527 عبوة يوميًا، وتوزيع 6,550 كيلوجرامًا من الفواكه والخضراوات لتلبية احتياجات مختلف الفئات المستفيدة، بما في ذلك الزوار والمقيمون والعمالة في مواقع السكن الجماعي.



الإقبال الكبير من المصلين

وأوضح الحربي أن عمليات التوزيع تمتد عبر شبكة واسعة من المواقع، وتصدر المسجد النبوي وساحاته قائمة المواقع الأكثر استقبالًا للصائمين، نظرًا إلى الإقبال الكبير من المصلين والزوار الذين يقضون أوقاتهم في رحاب الحرم الشريف خلال الشهر الفضيل.

كما شملت عمليات التوزيع مساجد قباء والقبلتين، إلى جانب مراكز الضيافة في محطة قطار الحرمين ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وموقع سيد الشهداء، والتي شهدت العديد من المستفيدين، خاصة من الزوار والمعتمرين القادمين إلى المدينة المنورة.

بالإضافة إلى المستشفيات، فجرى تقديم وجبات للصائمين من المرضى ومرافقيهم، إلى جانب 5 مواقع لسكن العمالة، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول موائد الإفطار الرمضاني إليهم.



7 فرق تطوعية

ويعمل وقف خير المدينة يعمل وفق خطة متكاملة لضمان تنفيذ عمليات التوزيع بسلاسة وكفاءة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بفضل الله ثم بجهود فريق إشرافي مكون من 9 مشرفين، وفريق تنفيذي يضم 74 فردًا يعملون على مدار الساعة، لضمان وصول الوجبات إلى جميع النقاط المحددة.

ويشارك في المشروع نحو 100 متطوع ومتطوعة ضمن 7 فرق تطوعية تسهم في تنظيم عملية الإفطار والتواصل مع المستفيدين لضمان تجربة سلسة ومريحة للصائمين. ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات الرسمية والخيرية في المنطقة، ليعكس قيم التكافل الاجتماعي التي تتميز بها المدينة المنورة.