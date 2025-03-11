شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين ممارسة إسرائيل أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

وشددت المملكة على مطالبتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، وجددت دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة.