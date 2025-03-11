شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أمطار على المنطقة الشرقية

طقس الثلاثاء

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيفالمنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.مكة المكرمة: الطائف والشفا والهدا وميسان.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.الباحة: العقيق والمندق والباحة والقرى وبلجرشي وبني حسن.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والعبيلة.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.