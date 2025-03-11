شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية وأساليب العقاب الجماعي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.