شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطنان تمور هدية خادم الحرمين للمصلين في مسجد الملك فهد بسراييفو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من التمور الفاخرة على المصلين في مسجد الملك فهد بالعاصمة البوسنية سراييفو.

ويعد مسجد الملك فهد من أكبر مساجد منطقة البلقان، إذ يستوعب أكثر من 5000 مصلٍ، ويعكس حرص المملكة العربية السعودية على مد جسور العطاء إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض.

جاء هذا التوزيع في أول أيام شهر رمضان، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، إذ قدم 4 أطنان من التمور استفاد منها قرابة 3500 مصلٍ، وسط أجواء روحانية تعكس قيمة التكافل والتراحم في هذا الشهر الفضيل.



امتداد العطاء السعودي

وشهدت المناسبة حضور الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة عامر بن بنوان العنزي وعدد من موظفيها، الذين شاركوا في هذا العمل تعبيرًا عن امتداد العطاء السعودي حيثما وجد المحتاج.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذه اللفتة المباركة التي تجسد حرصه على مشاركة المسلمين فرحتهم في هذا الشهر الكريم.

وأشادوا بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم.



تعزيز روح الأخوة والمحبة

وينفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور هذا العام في 102 دولة في العالم، استمرارًا لمسيرة المملكة الرائدة في دعم المسلمين وتعزيز روح الأخوة والمحبة بينهم.

وامتدادًا لنهج قيادتها الرشيدة في العطاء والبذل، وتجسيدًا لمكانتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين.