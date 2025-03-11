شكرا لقرائتكم خبر عن بقاء الوفد الأوكراني في جدة.. الرئيس زيلينسكي يغادر المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مراسم الاستقبال الرسمية

الدمام - شريف احمد - غادر الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، جدة.وحسب قناة الإخبارية فقد قال الرئيس الأوكراني إن الوفد الأوكراني سيبقى في جدة للعمل مع الوفد الأمريكي اليوم الثلاثاء ونأمل في تحقيق نتائج عملية.وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة د. ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء بندر الشريف.ونائب أمين محافظة جدة م. علي بن محمد القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.



وأجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

دعم المملكة لجهود السلام

ورحب ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وأكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها للمساعي والجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما أعرب الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوهًا بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.