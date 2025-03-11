شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل الرئيس الأوكراني في قصر السلام.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وتمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأوكراني في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة.

وكان الرئيس الأوكراني وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم .

وكان في استقبال فخامته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد البركة، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد ظافر.