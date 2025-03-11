شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الخامسة.. الدوسري يتوج الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توج وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري مساء الاثنين، الجهات والأفراد الفائزين بجائزة التميُز الإعلامي لعام 2024 في نسختھا الخامسة، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، وذلك في حفلٍ أُقيم بمسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، بحضور وتشريف أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

وشھدت الجائزة مشاركة عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وغير الربحي، والأفراد، للتنافس في الأعمال الإعلامية الإبداعية الوطنية والمجالات المختلفة لعام 2024.

قائمة الفائزين بالجائزة

حصلت وزارة الداخلية على جائزة التغطية الرقمية لموسم حج 1445 "مبادرة طريق مكة"، ونالت وزارة الرياضة جائزة الفيديو الإبداعي عن عمل "الهجن منا وفينا.. ورمز أصالتنا".

وحققت هيئة الإذاعة والتليفزيون جائزة المنتج التلفزيوني لفيلم "عودة الأمل"، فيما تسلم جائزة الحوار الصحفي، صحيفة الاقتصادية نظير حوارهم مع "معالي وزير المالية"، وحصدت إذاعة جدة جائزة الإذاعة عن برنامج "عطايا الله".



أخبار متعلقة ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يستعرضان أوجه العلاقات الثنائية المملكة ترحب بتوقيع اتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في سوريا

تكريم خاص

وحظي (هاف مليون) بجائزة الأغنية الوطنية "من يصدق"، وحصلت شركة مايكس، جائزة البودكاست عن "بودكاست الغرفة"، ونال جائزة أفضل مؤثر المعلم منصور المنصور الحائز على جائزة "فاركي العالمية" لأفضل معلم على مستوى العالم.وحصد جائزة المقال الصحفي د. علي الحازمي بعنوان "الحراك الاجتماعي في السعودية.. عصر ماسي" "في ظل الرؤية"، وحقق جائزة الصورة الفوتوغرافية، حسن السبع عن عمل "بهجة وطن".وكرمت الجائزة شريكها الرقمي شركة "زنجبيل".

وشهدت الجائزة هذا العام تكريمًا خاصًا لعدد من الجهات تقديرًا لإنجازاتها البارزة، وهي: وزارة الرياضة عن دورها الإعلامي المتميز في ملف استضافة كأس العالم، والهيئة العامة للترفيه عن "موسم الرياض".



سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين

ومستشفى الملك فيصل التخصصي بعد تحقيقه إنجازًا طبيًا عالميًا غير مسبوق، متمثلًا في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم.

وقدم الحفل، فيديو "أن تكون سلمان بن عبدالعزيز" يحكي سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب الفقرة الشعرية المتزامنة مع يوم العلم، ضمن فقراتها وعروضها المرئية والمسرحية، لتُعزز القيم الوطنية، وتبرز قيمتي الانتماء الوطني، والإيجابية والمرونة.



واختتم بمائدة سحور الإعلام التي تعود في نسختها الثالثة لهذا العام.وتحتفي وزارة الإعلام سنويًا بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات، وتكرم المؤسسات والشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية، نظير مبادراتهم بإنتاج أعمال إعلامية متميزة، وتسلط الضوء على الأعمال والشخصيات المعززة للقيم الوطنية.