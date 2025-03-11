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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات الأزمة الأوكرانية مع الرئيس زيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.
وأجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.
وأكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها للمساعي والجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة، والوصول إلى السلام.
فيما أعرب الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوهًا بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق -.
ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد البركه.
ومستشار الرئيس للمسائل الاستراتيجية أوليكسندر كاميشين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومستشار رئيس أوكرانيا دميترو ليتفين.
وأجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.
دعم المملكة لجهود السلامورحب ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.
وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.
وأكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها للمساعي والجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة، والوصول إلى السلام.
فيما أعرب الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوهًا بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
قائمة الحضورحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق -.
ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد البركه.
الحضور من الجانب الأوكرانيفيما حضر من الجانب الأوكراني رئيس مكتب الرئيس أندري يرماك، ووزير الدفاع رستم أوميروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، ووزير الخارجية السيد أندي سيبيها، ووزير السياسية الزراعية والأغذية فيتالي كوفتيل إيهور بروسيلو.
ومستشار الرئيس للمسائل الاستراتيجية أوليكسندر كاميشين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومستشار رئيس أوكرانيا دميترو ليتفين.