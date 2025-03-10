شكرا لمتابعة خبر عن جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات, أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.