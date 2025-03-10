شكرا لمتابعة خبر عن الجوف تسجّل أعلى كمية بـ 13.4 ملم في محمية الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة الجوف أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (13.4) ملم في محمية الملك سلمان، وذلك ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّل مطار الجوف بسكاكا (5.8) ملم، وسكاكا (4.6) ملم، ودومة الجندل (4.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (29) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف).

وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة عسير (5.9) ملم في تثليث، و(0.5) ملم في النماص. وتسجيل الشرقية (5.0) ملم في حرس حدود مريخة براس تنورة، و(4.1) ملم في سلوى بالعديد، و(3.6) ملم في راس تنورة، فيما سجّلت الحدود الشمالية (4.3) ملم في مطار عرعر.

وأبان التقرير، أن منطقة تبوك سجّلت (1.6) ملم في تبوك، و(1.5) ملم في مطار تبوك، و(1.2) ملم في بئر بن هرماس بتبوك، و(0.6) ملم في كلٍ من القليبة بتيماء، وحرس حدود حالة عمار بتبوك. فيما سجّلت محافظة الدوادمي بالرياض (0.6) ملم في الحفيرة، و(0.5) ملم في السر.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة رابط الموقع .