شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
كان وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة، ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
كان وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة، ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.
المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعوديةوسبق أن وصل إلى جدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.
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