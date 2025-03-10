اخبار السعوديه

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
كان وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة، ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.

المحادثات الأمريكية الأوكرانية في

وسبق أن وصل إلى جدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

أخبار متعلقة

 

الباحة.. برنامج المسعف الصغير يعزز مهارات الأطفال خلال رمضان
جدة.. القبض على مقيمين لترويجهما 25 كيلوجرامًا من الشبو المخدر
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

العلاقات السعودية الأوكرانية

كما كان في استقباله معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا