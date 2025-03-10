شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. برنامج المسعف الصغير يعزز مهارات الأطفال خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

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تعليم المهارات الأساسية

الدمام - شريف احمد - ينفذ فرع الهلال الأحمر بالباحة برنامج المسعف الصغير لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الأطفال، خلال شهر رمضان المبارك في عدد من المواقع بالمنطقة، الذي يستمر لمدة خمسة ضمن فعاليات برنامج "معالي المحافظ".أكد مدير الفرع سلطان المالكي، أن البرنامج لا يقتصر على تعليم المهارات الإسعافية فحسب بل يتضمن تعريف الأطفال برقم الهلال الأحمر السعودي (997) وكيفية استخدام تطبيق "أسعفني"، بالإضافة إلى طريقة الانضمام لفرص التطوع في الهيئة.وبين أن الهدف من البرنامج إعداد الأطفال ليصبحوا قادرين على التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في الأنشطة التطوعية مع الهيئة.ويهدف البرنامج إلى تعليم الأطفال من الفئة العمرية بين 6 و12 عامًا من البنين والبنات المهارات الإسعافية الأساسية التي تُمكّنهم من التعامل مع الحالات الطارئة، من خلال الورش التدريبية للأطفال حول مجموعة من المهارات الإسعافية الهامة مثل الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة الإنعاش القلبي (AED)، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الاختناق وعلاج الغصة وإيقاف النزيف.