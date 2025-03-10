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الباحة.. برنامج المسعف الصغير يعزز مهارات الأطفال خلال رمضان

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الدمام - شريف احمد - ينفذ فرع الهلال الأحمر بالباحة برنامج المسعف الصغير لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الأطفال، خلال شهر رمضان المبارك في عدد من المواقع بالمنطقة، الذي يستمر لمدة خمسة ضمن فعاليات برنامج "معالي المحافظ".

خدمات البرنامج

أكد مدير الفرع سلطان المالكي، أن البرنامج لا يقتصر على تعليم المهارات الإسعافية فحسب بل يتضمن تعريف الأطفال برقم الهلال الأحمر السعودي (997) وكيفية استخدام تطبيق "أسعفني"، بالإضافة إلى طريقة الانضمام لفرص التطوع في الهيئة.
وبين أن الهدف من البرنامج إعداد الأطفال ليصبحوا قادرين على التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في الأنشطة التطوعية مع الهيئة.

تعليم المهارات الأساسية

ويهدف البرنامج إلى تعليم الأطفال من الفئة العمرية بين 6 و12 عامًا من البنين والبنات المهارات الإسعافية الأساسية التي تُمكّنهم من التعامل مع الحالات الطارئة، من خلال الورش التدريبية للأطفال حول مجموعة من المهارات الإسعافية الهامة مثل الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة الإنعاش القلبي (AED)، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الاختناق وعلاج الغصة وإيقاف النزيف.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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