شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مقيمين لترويجهما 25 كيلوجرامًا من الشبو المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (25) كيلوجرامًا من مادة الشبو المخدر (الميثامفيتامين)، وأوقِفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.وتمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (540) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرتيرية، لتهريبهم (108) كيلوجرامات من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلمِوا والمضبوطات لجهة الاختصاص.وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.