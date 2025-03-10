شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعرض جهودها في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء حمد بن محمد العمّاري، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ (68) للجنة المخدرات المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجمهورية النمسا.

وأبرز اللواء العمّاري، خلال الاجتماع جهود المملكة في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، ودور الجهات الأمنية والرقابية في التصدي لهذه الآفة. توفير خدمات العلاج والتأهيل كما استعرض أهمية تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية لحماية أفراد المجتمع، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل.

هذا إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1343 حالة ضبط للممنوعات. تعزيز الجانب الأمني وتستهدف تعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 43 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها.

هذا إضافةً إلى 1014 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1994 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 صنفًا لمبالغ مالية.